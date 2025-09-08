Altın rekora yakın

Altın vadeli işlemleri, Cuma günü zayıf bir ABD istihdam raporunun yayınlanmasının ardından Pazartesi günü ons başına 3 bin 590 dolar civarında sabit kaldı ve rekor seviyelere yakın seyretti. Bu rapor, Federal Rezerv'in bu ayın sonlarında faiz indirimi beklentilerini artırdı.

ABD ekonomisi Ağustos ayında beklenenden daha az istihdam yaratırken, işsizlik 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak işgücü piyasasında yumuşama sinyali verdi. Yatırımcılar, yaklaşan Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirime yüzde 90 oranında ihtimal veriyor.

Değerli metalin cazibesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın merkez bankasına müdahale etmeye devam etmesiyle Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle daha da güçleniyor. Öte yandan Çin Halk Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırmaya devam ederken, Ağustos ayında 10. ay üst üste altın varlıklarını artırdı. Ticaret cephesinde, Trump yönetimi Cuma günü bazı metallerle birlikte altını ülke bazlı tarifelerinden muaf tuttu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3584 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3579 dolar, en yüksek de 3597 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3583 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4757 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4748 lira, en yüksek de 4772 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4752 liradan alıcı buluyor.



