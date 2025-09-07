Hidayet Türkoğlu TRT'ye: Liyakatsizler böyle hatalar yapıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu gündeme dair NTV'de değerlendirmelerde bulundu.

Türkoğlu, FIBA'nın Türkiye-İsveç maçını erken saatte oynatmasına tepki gösteren Ergin Ataman'a da destek çıktı.

TBF Başkanı, yayıncı kuruluş TRT'yle ilgili gelen soruya, "Ben yayıncı kuruluş hakkında konuşmak istemiyorum. Biz hiçbir zaman bir ayrıcalık istediğimizi dile getirmedik. Zaten sporcularımız her mecrada konuşulan, saygı gören oyuncular. Bu anlamda düşünen insanların o kurumlarda olmaması gerektiğine inanan bir insanım ben. Bu forma da 85 milyonu temsil ediyor, diğer formalar da 85 milyonu temsil ediyor. İnsanların bir şeyi bilmesi gerekir. Ülkemizi tek çatı altında toplayan her zaman spor, milli takım olmuştur. Hangi branş olursa olsun. Ama dediğim gibi maalesef şu an işin başında olan liyakatsiz insanlar böyle hatalar yaptılar" cevabını verdi.

Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Turnuva bizim için şu an istediğimiz şekilde gittiği için mutlu ve gururluyuz. İlk maçlar bizim için hep zor olmuştur. Ev sahibi Letonya ile oynadığımız ilk maç bizim için en önemli maçlardan bir tanesiydi. Ama çok şükür ki ekip şu ana kadar turnuvaya inanılmaz bir şekilde konsantre olmuş durumda ve gerçekten tüm Türkiye'yi gururlandıracak şekilde performans sergiliyorlar.

Hiçbir zaman geçmişe takılan bir insan olmadık biz. Bu çocukların daha çok tecrübelenmesi gerektiği ve bu ortamlarda daha çok bulunması gerektiğine hep inanan insanlar olduk. Letonya maçında başlayan grafiğimizin Sırbistan maçına kadar katlanarak yükseldiğini söyleyebiliriz. Doğal olarak da bu sporcularımızın güvenini her geçen gün yükselmesini sağladı. Sporcularımız Sırbistan maçına kafa olarak kendilerini o kadar iyi hazırlamışlar ki o maçın kolay olmayacağını onlar da biliyorlardı. Hatta dünkü İsveç maçının da kolay olmayacağını biliyorlardı. Ama maç içindeki iniş çıkışlara rağmen takım içindeki birliktelik sayesinde, aralarında kurmuş oldukları o güzel enerji sayesinde maçı hiçbir zaman bırakmadılar. Tecrübeli oyuncular genç oyuncularla çok güzel kaynaştı.

Çok mutluyuz, gururluyuz

Artık kazananın devam edeceği, kaybedenin devam edeceği maçlardayız. Çocuklar da bunun bilincindeler. Bu arkadaşlarımız yeni bir hikaye yaratıyorlar. Biz sadece bu başlattıkları hikayenin yönetici anlamında bir parçasıyız. Çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah böyle de devam eder.

Alperen inanılmaz bir performans sergiliyor. NBA'de geçirmiş olduğu bu başarılı sezonu, yaza kendini iyi hazırlaması, kafa olarak da buraya hazır gelmesi büyük anlamda burada farklı bir sporcu olduğunu da göstermiş oldu. İnşallah böyle devam eder.

Herkesin farklı karakteri var, hocamız da antrenör olarak kendisini kanıtlamış birisi. Sportif anlamda bütün yetkiyi hocamıza bırakıyoruz. En sorumlu bir şekilde yönettiğini düşünüyoruz. Çok güzel kurulmuş pozitif bir ortam var şu anda.

Avrupa Şampiyonası'nda arka arkaya oynamak gibi saçma bir durum yoktu. FIBA ile şu ana kadar gerçekten çok iyi ilişkileri olan bir yönetimiz. FIBA ile maç saatleri konusunda görüşmelerimiz olacak"

Ne olmuştu?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takımımız üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederken koç Ergin Ataman'ın sitemi dikkat çekmişti.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ataman, maçın TRT Spor'dan değil, TRT Spor Yıldız'dan verilmesine tepki göstermişti.

Ataman, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu maçın bu şekilde rahat geçeceğini herhalde hissetiniz ki, maçı TRT Spor'dan TRT Spor Yıldız'a attınız. Ama bu takım finale doğru gidiyor. Umarım TRT Spor'dan ayrılmayız, TRT 1'e doğru da gideriz. Türk basketbol milli takımı Türkiye'nin en önemli takımlarından birisi. Türkiye'nin en önemli yıldızları bu takımda oynuyor"



