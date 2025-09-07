Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı

Hakkında gözaltı kararı verilen ve kaçmayı bırakıp teslim olan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 20:33, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 21:33
Yazdır

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

Antalya'daki rüşvet soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dün öğlen saatlerinde yapılan ilk açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTI KARARI NEDEN ALINDI?

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek'in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adı geçti.

EŞİNE MAAŞ VE RÜŞVET SUÇLAMASI

İfadelerde, Arslan'ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ateş'in Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Fazlı A.ye ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın Ankara'da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Bunun yanı sıra Savcılıkça Fazlı A.'nin de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara'da çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya'nın Üsküp Büyükelçiliği'nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

İlker Arslan bugün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.


