OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanma tarihini duyurdu.

Yılmaz, "Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz" dedi.

Programın odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma hedeflerinin olduğunu kaydeden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletin desteğiyle belirlenen hedeflere ilerleyeceklerini vurguladı.