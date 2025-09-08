Afyonkarahisar valisi'ne hakaret eden zanlı tutuklandı!
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyada hakaret eden S.Ç, Antalya'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 08:30, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 08:35
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli S.Ç (50), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen S.Ç'yi dün Antalya'da konakladığı otelde gözaltına almıştı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.