EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı başlıyor!
EuroBasket 2025'te çeyrek finale kalan takımlar ve maç programı açıklandı. Türkiye'nin rakibi Polonya! Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan çeyrek finalde.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 07:26, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 07:28
EuroBasket 2025'te son 16 turu tamamlandı, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan son 16 turu maçlarında İsveç, Portekiz, Letonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya ve İsrail turnuvaya veda etti.
Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan, çeyrek finale kaldı.
Son 16 turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- - Türkiye-İsveç: 85-79
- - Almanya-Portekiz: 85-58
- - Litvanya-Letonya: 88-79
- - Sırbistan-Finlandiya: 86-92
- - Polonya-Bosna Hersek: 80-72
- - Fransa-Gürcistan: 70-80
- - İtalya-Slovenya: 77-84
- - Yunanistan-İsrail: 84-79
ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
9-10 Eylül'de oynanacak çeyrek final maçlarının programı ise şöyle:
9 Eylül Salı:
- 17.00 Türkiye-Polonya
- 21.00 Litvanya-Yunanistan
- 10 Eylül Çarşamba:
- 17.00 Finlandiya-Gürcistan
- 21.00 Almanya-Slovenya