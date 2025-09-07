CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik

CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararına karşı CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın il binası önünde toplanma çağrısının ardından İstanbul Valiliği eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Valilik, 7-10 Eylül tarihleri arasında gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin yasakladığını açıkladı.

Yasağın 7 Eylül Pazar günü saat 20.00'den 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, pazar akşamı saat 23.00'te İstanbul il binası önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerine Geçici Kurul ve İl Başkanı atanmasına dair mahkeme kararını hatırlattı ve bunların görevlerinin engellenmesinin cezai yaptırım doğuracağını açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya paylaşımında İstanbul İl Başkanlığına giden tüm yolların İstanbul Emniyeti tarafından "ablukaya alındığını" yazdı.

Halk TV yayınına bağlanan Başarır, İl Başkanlığı önünde çok sayıda partilinin toplandığını aktardı.

Başarır, Özgür Çelik ve arkadaşlarının bina içinde olduğunu söyledi.

Özgür Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması ve yerlerine geçici bir yönetim atanması yönünde ara kararını 2 Eylül'de açıklamıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına göre İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini belirtmiş, "partideki kardeş kavgasını bitirip milletin gerçek gündemine dönmek istediklerini" söylemişti.

Heyetteki bazı isimler bu görevi kabul etmediklerini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in atanması ile ilgili "O mahkemenin verdiği hiçbir kararı tanımıyoruz, il başkanımız görevinin başındadır" demişti.

CHP, Gürsel Tekin hakkında ihraç kararı vermiş, savunma yapmak üzere Tekin'i partiye çağırmıştı.

Tekin, Genel Başkanı arayıp kendisinden randevu isteyeceğini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söylemişti.



