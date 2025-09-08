Devlet Bahçeli'den SDG/YPG açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG 'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısında muaf olmadığını söyledi.

Öcalan'ın geri adım atmadığını, hala aynı noktada olduğunu belirten Bahçeli, yeni bir çağrıyla tartışmaya nokta koyabileceğini ifade etti.

Sürece ilişkin gelişmeleri Hürriyet gazetesine değerlendiren Bahçeli, "Elbette Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı PKK'nın tüm unsurlarını ve gruplarını kapsıyor." diye konuştu.

"BU MÜMKÜN DEĞİL"

"Çağrının YPG'yi kapsamadığı, hatta Türkiye'nin Suriye'deki yapılanmasına göz yummasını bekleyenler var. Bu mümkün değil." diyen MHP lideri, şöyle devam etti:

"PKK'nın kurucusu ve fesih kararı alan Öcalan'ın yeni bir açıklamayla 27 Şubat çağrısının örgütün Suriye'deki kolu ve Avrupa'daki yapılanmasını da kapsadığını hatırlatması, bu çağrının yerine getirilmesi bu konudaki tartışmayı da bitirecektir."

MHP lideri, YPG/SDG'nin "Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına" izin veremeyeceklerini söyledi.

"İZİN VEREMEYİZ"

Bahçeli şöyle devam etti:

"PKK örgütü kongresini toplayıp Öcalan'ın çağrısı üzerine fesih kararı almışken, hatta Süleymaniye'de silah yakma gösterisi yapmışken, Suriye'deki kolunun İsrail ve ABD'yi arkasına alıp Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına izin veremeyiz.

Bahçeli, Öcalan'ın görüşleriyle sürece katkı yapacağına inandığını belirtti, "Görüşlerinde samimi olduğuna inanıyorum, şu ana kadar buna ters hiçbir sözü de olmadı"

dedi.

PKK'NIN SİLAHLARI YAKMASI

Silah yakma görüntülerini televizyondan izlediğini belirten MHP lideri, "Silah bırakan grupta yer alan 15 kadın teröristin dağa dönmek yerine ailelerine kavuşmaları sağlanmalıydı." ifadesini kullandı.



