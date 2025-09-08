Patlayan lastiğini değiştiren çifte kamyonet çarptı

Manisa'da otomobillerinin patlayan lastiğini değiştiren çift, kamyonet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu'nun Kula ilçesi geçişinde saat 06.00'da meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.Y. (55) idaresindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, lastiği patladığı için yol kenarında duran 06 DEG 677 plakalı otomobilin yanında lastik değiştirmeye çalışan sürücü Seydoş Kaya (44) ve eşi Eylem Kaya'ya (37) çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaya çifti olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza anında araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet sürücüsü H.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.



