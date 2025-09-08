Patlayan lastiğini değiştiren çifte kamyonet çarptı

Gürsel Tekin il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin il başkanlığına geldi: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Patlayan lastiğini değiştiren çifte kamyonet çarptı

Kula ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, patlayan lastiği değiştirmek isteyen çift kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Çocukları ise yaralı kurtuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 12:21, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 12:22
Yazdır
Patlayan lastiğini değiştiren çifte kamyonet çarptı

Manisa'da otomobillerinin patlayan lastiğini değiştiren çift, kamyonet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu'nun Kula ilçesi geçişinde saat 06.00'da meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.Y. (55) idaresindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, lastiği patladığı için yol kenarında duran 06 DEG 677 plakalı otomobilin yanında lastik değiştirmeye çalışan sürücü Seydoş Kaya (44) ve eşi Eylem Kaya'ya (37) çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaya çifti olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza anında araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet sürücüsü H.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber