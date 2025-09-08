Şehit polis müdürünün annesi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de karakola yönelik silahlı saldırıda şehit olan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in şehadet haberi baba ocağı Bursa'da yasa sebep oldu. İnegöl ilçesinde oturan babası İlhan Aydemir taziyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Nebahat Aydemir hastaneye kaldırıldı. .

Sabah saatlerinde Balçova'daki silahlı saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti.

Muhsin Aydemir'in baba evinde Kuranı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidin annesi fenalaştı

Şehit haberini alan Muhsin Aydemir'in annesi Nebahat Aydemir, rahatsızlandı. Anne Aydemir, 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evine Türk Bayrağı asıldı

Şehit polis müdürü Muhsin Aydemir'in Mesudiye Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.



