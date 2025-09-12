Android kullanıcılarına kötü haber: Uygulama yükleme değişiyor

Google, Android cihazlarda Play Store dışından uygulama yükleme özelliğini kısıtladı. Artık kullanıcılar yalnızca geliştirici tarafından dijital olarak imzalanmış uygulamaları yükleyebilecek.

Google, Android'in en çok öne çıkan özelliklerinden biri olan Play Store dışından uygulama yükleme (sideloading) özgürlüğünü sınırlandırma kararı aldı.

Google Ürün Başkan Yardımcısı Suzanne Frey tarafından duyurulan yeni kurallara göre,

Android kullanıcıları bundan böyle yalnızca geliştirici tarafından dijital olarak imzalanmış uygulamaları yükleyebilecek. Şirket, bu uygulamayı "havaalanında kimlik göstermek kadar sıradan bir güvenlik önlemi" olarak tanımlarken, amacın kötü amaçlı yazılımları engellemek olduğunu savundu.



