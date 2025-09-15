Okullar Başladı! Yarı zamanlı çalışma halen netleşmedi

Kamu görevlilerinin yarım zamanlı çalışma hakkına dair hasreti uzun süredir devam ediyor.

Bu haktan yararlanmayı düşünen bazı memurların çocukları okula başladı. 10 seneye yakın bir süredir beklenen düzenlemenin detayları ne yazık ki kesinliğe kavuşmadı.



18 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik'in yürürlüğe konalı iki ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen, halen hangi devlet memurlarının bu haktan yararlanacağı

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilmedi.

Hal böyle olunca, kamu kurumlarına yapılan başvurular da bir türlü hayata geçmiyor geçemiyor.



Bu sürecin daha fazla uzamadan, kamu görevlilerinin aile yılında bu düzenlemeden yararlanmasını temin etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından nihayete erdirilmesi büyük önem arz etmektedir.