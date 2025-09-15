Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davada savcılık mütalaasını sundu. Otelin sahibi Halit Ergül ve üç sanık hakkında "olası kastla öldürme" suçundan ceza talep edildi.

Haber Giriş : 15 Eylül 2025 18:40, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 18:43
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

78 ölü, 35 yaralı için ceza talebi

Mütalaada, tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için "78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak" suçlarından ceza istendi.

Diğer sanıklar için farklı suçlama

Sanıklardan Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

