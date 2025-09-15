Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Yaralanan sürücüler, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net