26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Sadri Alışık'ın 100. yaşının da kutlandığı törenle sahiplerine verildi. Törende yapay zeka ile hazırlanan Sadri Alışık videosu gösterildi. Ödül alan isimler arasında Suna Selen, Macit Koper, Barış Arduç, Alp Öyken ve Meral Çetinkaya da yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 07:26, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 07:39
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu'ndaki tören öncesi, son bir yılda vefat eden ünlüler, daha önce ödül kazanan isimler ve Sadri Alışık'ın oynadığı filmlerden hazırlanan video gösterildi.

Merhum sanatçı Sadri Alışık'ın yapay zeka ile hazırlanmış özel mesajı da gecede paylaşıldı.

Sanatçının oyuncu oğlu Kerem Alışık, yaptığı açıklamada, anne Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık ile yaşadığı anıları anlattı.

Kerem Alışık, Sadri Alışık anısına ödül verilmesi fikrinin 1996'da Selim İleri'nin de evlerinde misafir olduğu bir anda ortaya çıktığını dile getirdi.

Annesi Çolpan İlhan'ın daima babasının yanında olduğuna işaret eden Alışık, "Zaman geçiyor ve biz de zor zamanların eşiğinden geçiyoruz. Bakın 100 yıl olmuş. Sadri Alışık 100 yaşında. Yüzünün eskimediği bir yüz yılı tamamladı. Yaşama dair en güzel, en sessiz şiir bu olsa gerek. Yüzünü hep zamana, geleceğe çevirdi" dedi.

Sinema dalında ödül alanlar

Sinema kategorisinde "Sinema Onur Ödülü" Suna Selen ile Macit Koper'e, "Ayhan Işık Özel Ödülü" Barış Arduç'a, "Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü" Mina Demirtaş'a, "Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü" "Büyük Kuşatma" filmindeki performansı ile Alp Öyken'e takdim edildi.

"Türker İnanoğlu Vefa Ödülü" İlhan Aslım ile Zafer Ayden'e, "Safa Önal Özel Ödülü" "Turbo" filmi oyuncuları Burak Can Doğan, Lorin Merhant, Tanju Bilir ve Umut Can Çetinkaya'ya, "AHL Pay Özel Ödülü" "Yurt" filmi ile yönetmen Nehir Tuna'ya verildi.

Sinema "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü "Döngü" filmiyle Serpil Gül'ün, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü "Yurt" filmiyle Doğa Karakaş'ın, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü "Büyük Kuşatma" filmiyle Asiye Dinçsoy'un, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü "Dengeler" filmiyle Erol Babaoğlu'nun oldu.

Nur Sürer "Mukedderat" filmiyle "Komedi ya da Kara Komedi" dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü, Cengiz Bozkurt "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü, Özge Özberk "Takıntılar" filmiyle "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü, "Mukadderat" filmiyle Osman Sonat "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü aldı.

Tiyatro dalındaki ödüller

Meral Çetinkaya "Tiyatro Onur Ödülü", Tijen Par "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü", Mine Yıldız, Yaren Özkoca ve Yağmur Güçlü "Köprüden Önce Son Çıkış" ile "Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülü", Khora ekibi "Seçici Kurul Özel Ödülü", Medea oyuncuları da HDI Sigorta Özel Ödülü"nü kazandı.

Tiyatro dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne "Yeter" oyunuyla Gizem Erdem ve Esra Ruşan, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Tebdil" oyunuyla Fehmi Karaaslan, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne Dilan Akbulut, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne de Berk Ali Çatal değer görüldü.

"Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal" dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü "Büyük Plan" oyunuyla Çiğdem Yıldız'ın, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü "Ölüyor mu Ne?" oyunuyla Nedim Zakuto'nun, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü Buse Külekçi'nin, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü ise Tekin Ezgütekin'in oldu.

"Tek Kişilik Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü "Yıldız" oyunundaki performansı ile Mine Nur Şen'e, "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü ise "Apsolit"teki performansıyla İbrahim Barulay'a takdim edildi.

Ödülleri takdim eden isimler arasında Kerem Alışık'ın yanı sıra usta oyuncular Serdar Gökhan, Hale Soygazi, Suna Keskin, Caner Cindoruk, Nursel Köse, Levent Öktem, Yetkin Dikinciler, Ayşenil Şamlıoğlu ve Güven Kıraç da yer aldı.

