Türk vatandaşı olmayan eşe, ölüm aylığı bağlanır mı?

Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türk vatandaşı olmayan eşe, ölüm aylığı bağlanır mı?

Memurların vefatı halinde 5434 kapsamında dul eşlere mütekabiliyet esasları veya ülkeler arası sözleşme hükümleri, 5510 kapsamında olan dul eşler için nüfusa tescil dışında herhangi bir şart aranmadan dul aylığı bağlanmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 00:10, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 08:01
Yazdır
Türk vatandaşı olmayan eşe, ölüm aylığı bağlanır mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun kapsamında olanlar:

5434 sayılı Kanunu Ek Madde 59 hükmü, "Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara Türkiye'de ikamet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır." şeklindedir.
Hüküm sadece Devlet memurları ile evlenen yabancı kadınları kapsamına almakta olduğu, ancak yabancı erkeklerle evlenen kadın devlet memurlarının vefatında yabancı uyruklu erkeklerin bu kapsama girmediği, ayrıca yabancı uyruklu kadınlara aylık bağlanması için ön koşulun da kişilerin Türkiye'de ikamet etmeleri gerektiğidir. İkamet etmedikleri sürece dul aylıklarının ödenme imkanının bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca, maddede mütekabiliyet esasından bahsedilmektedir. Mütekabiliyet esasının özü karşılıklılıktır. Yani bir ülke kendi yaptığı işlem benzerinin diğer ülkede de yapılmış olmasının aranması durumudur.

Örnek olarak Türkiye sosyal güvenlik mevzuatı olan 5434 sayılı Kanun Ek Madde 59 hükmünde yabancı uyruklu kadınlara aylık bağlanmasındaki önkoşul Türkiye'de ikamet şartıdır. Aynı şekilde yabancı ülkede görev yapan birisi Türk asıllı kadınla evlenip kendi vefat ettiğinde o ülke sosyal güvenlik mevzuatında aylık bağlanması koşulu var mıdır yok mudur ona bakılır.
Sosyal güvenlik hususlarında ülkeler arası sözleşme hükümleri de bulunmaktadır. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerde aynı durumlarda karşılıklılık yani mütekabiliyet esaslarına bakılmadan sosyal güvenlik sözleşme hükümleri uygulanmaktadır.
Ancak, ölüm tarihinde mütekabiliyet esasları da dul aylığı bağlanmasına imkan vermediği durumlarda, daha sonra Türk Vatandaşlığına dahi geçmiş olsa da ölüm tarihinde şartları taşımayanlara aylık bağlanamayacağını da değerlendirmekteyiz. Yani sonradan Türk vatandaşlığına geçme durumu söz konusu maddede yer almadığından aylık bağlanma durumu ortaya çıkmadığını anlamaktayız.

5510 sayılı Kanun kapsamında olanlar:

5510 sayılı Kanunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanuna tabi memurların vefatlarında hak sahipliği şartlarında yine 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 5510 sayılı Kanun şartlarında yabancı uyruklu, Türk vatandaşı olma, kadın memur, erkek memur vb. gibi şartlar hak sahipliği şartları arasında bulunmaz. Vefat eden 5510 sayılı Kanuna tabi memurun nüfus kaydında yabancı uyruklu eşin gösterilmesi yeterlidir. Vefat halinde yabancı uyruklu eşe ikamet şartı, vatandaş olma şartı aranmadan aylık bağlama oranı üzerinden hak sahipliği aylığı bağlanır.

Bu minvalde sonuç değerlendirmemiz:

5434 kapsamında işlem yapılacak olan yabancı uyruklu kadınlara mütekabiliyet veya sözleşme hükümleri esas alınarak Türkiye'de ikamet ettiği sürece vefat eden devlet memuru eşinden dolayı dul aylığı bağlanabilmekte, ancak sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan haller öncelikli olarak geçerli olmakta, ayrıca mütekabiliyet esaslarında diğer ülkeler yabancı uyruklu eşlere aylık bağlama işlemini yapmıyorsa, sadece Türkiye'de ikamet etme şartı yerine getirilmiş olsa da aylık bağlanmasının mümkün olamayacağını,
5510 kapsamında ise herhangi bir şart aranmaksızın sadece yabancı uyruklu eşlerin nüfusa eş olarak tescil edilmesi kaydıyla aylık bağlanabildiğini,
değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber