3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Galerinin araç ilanlarında kilometre oyunu: Yetki belgesi iptal edildi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren bir otomobil galerisi hakkında yapılan şikayet üzerine inceleme başlattı. Araçların kilometrelerinde oynama tespit edilen galeriye yetki belgesi iptal edildi. Bakanlık, vatandaş haklarını korumaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 19:40, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 20:06
Galerinin araç ilanlarında kilometre oyunu: Yetki belgesi iptal edildi

İstanbul'da bir galerinin internette yayınladığı ilanlarında araçların kilometrelerini değiştirdiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında belirtilen otomobil galerisinin yetki belgesini iptal etti.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren bir otomobil galerisi hakkında yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Galeride satışta olan araçları inceleyen ekipler, kilometre sayaçlarında oynama yapıldığını belirledi. Bunun üzerine otomobil galerisinin yetki belgesi iptal edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.08.2025 tarihinde gelen şikayet üzerine; İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, söz konusu aracın 153.000 km olmasına rağmen 123.000 km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

