Sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanına adli kontrol

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin Levent T'nin savcılıktaki ifadesinde, polis kimliğini internetten bulduğu bilgilerle hazırlattığını belirterek, "Çöp dökümünde vatandaşlarla sorun yaşadığımda kimliği gösterip 'Ben de emniyetten ayrılmayım.' diyordum. Üzerime gelen saldırıları engellemek için yaptım. Kimliği gösterince geri çekiliyorlardı." dediği öğrenildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net