Bakan Kacır: TEKNOFEST İstanbul için geri sayım sona erdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarın TEKNOFEST İstanbul'da gençlerin hayalleri, projeleri ve başarılarının gökyüzüyle buluşacağını belirterek, "Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 22:50, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 22:56
Kacır, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'un yarın başlayacağını hatırlattı.
Heyecanın dorukta olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:
"Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım sona eriyor. Yarın Atatürk Havalimanı'nda gençlerimizin hayalleri, projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşacak. Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz."