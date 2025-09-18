Köyceğiz'deki 'imar yolsuzluğu' soruşturmasında 2 gözaltı daha

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı belediye çalışanlarının, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığı iddiasıyla CİMER'e ihbarının ardından başlattığı soruşturma sürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net