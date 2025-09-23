Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

23 Eylül 2025
Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Yahşihan Belediye başkanı Ahmet Sungur, Hakkında "İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22.09.2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı

Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

