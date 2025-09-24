150 bin TL'sini gasbettiği kişiyi satırla öldürdü
Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 09:48, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 12:35
Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.
Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda "Pamuk" adlı iz takip köpeğinin yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan T.E.R'nin işlemleri sürüyor.