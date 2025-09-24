Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
24 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 00:01, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 00:03
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li CEO'larla bir araya gelecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek İklim Zirvesi'nde hitap edecek.

(New York)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Fiber Projesi Uygulama Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek "Filistin'e destek" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı ve gündeme dair gelişmeleri değerlendirecekleri basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada Ahiler" programına katılacak.

(Kırşehir/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı "hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri"ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.

(New York)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsmail Gaspıralı Anma ve Belgesel İlk Gösterim Programı'na ve Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/15.00/16.00)

SPOR

1- Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/20.30)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Manila/15.00)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Zagreb/22.00)

4- Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen Zecorner Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

(Kayseri/20.00)

5- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasına; Bandırmaspor-Manisa FK, Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Esenler Erokspor-İstanbulspor ve Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/14.30/Erzurum/17.00/İstanbul/Muğla/20.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını ağırlayacak. Tur atlayacak ekip gruplara kalacak, elenen takım yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

(İstanbul/20.00)

7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftası; İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor, Beykoz Belediyespor-Spor Toto, Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Giresunspor-Depsaj Enerji maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/16.00/Rize/14.00/Trabzon/15.00/Giresun/17.00)

