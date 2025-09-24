İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Yeni kurulan üniversiteler şehirlere katkı sağlıyor mu?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden bilim insanı Doç. Dr. Fatih Altuğ'un araştırmasına göre, 2006 sonrası kurulan üniversiteler, illerde patent başvurularını artırdı, iş yeri ve istihdamı yükseltti.

Yeni kurulan üniversiteler şehirlere katkı sağlıyor mu?

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden Doç. Dr. Fatih Altuğ, 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin, daha önce üniversite bulunmayan illerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını belirtti. Araştırmaya göre, yeni kurulan üniversitelerin bulunduğu illerde inovasyon performansı önemli ölçüde yükseldi. Kilis, Bartın ve Bingöl gibi illerde üniversiteler, toplam patent başvurularının üçte ikisinden fazlasını gerçekleştirdi.

Giresun örneği ekonomik katkıyı gösteriyor

Doç. Dr. Altuğ, Giresun Üniversitesi'ni örnek göstererek, üniversitenin şehrin ekonomisine doğrudan yıllık yaklaşık 30 milyon dolar katkı sağladığını, iş yeri sayısında yüzde 50, istihdamda ise yüzde 30 artış yaşandığını vurguladı. Ayrıca tiyatro ve kültürel etkinliklerin sayısının da ciddi biçimde arttığı kaydedildi.

Üniversiteler göçü de etkiliyor

Araştırmaya göre, üniversite altyapısının gelişmesi, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması, Giresun gibi göç veren şehirlerde net göç hızını pozitif yönde etkiledi. Özellikle merkez ilçe nüfusunda ciddi bir artış gözlendi.

Uluslararası perspektif ve gelecek planları

Altuğ, Türkiye'deki üniversitelerin dünya çapında bilinen üniversitelerle kuruluş amaçları açısından benzer olduğunu belirterek, son 20 yılda kurulan üniversitelerin altyapı eksikliği kalmadığını söyledi. "Artık iyi bir organizasyon ve yönetim anlayışı ile küresel, ulusal ve bölgesel problemlere çözüm üreten, rekabetçi ve yüksek nitelikli yükseköğretim kurumları inşa edilmelidir" dedi.

Bilimsel çalışma kitaplaştırıldı

Doç. Dr. Altuğ'un çalışması hem bilimsel bir dergide makale olarak yayımlandı hem de kitaplaştırıldı.

