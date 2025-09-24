TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde

Yeni dönemin en önemli başlıklarından biri, "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplumun farklı kesimlerini dinleme çalışmalarını tamamladı. Şimdi sıra, Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri görüşme aşamasına geldi.

Silah bırakan teröristlere rehabilitasyon

Süreç kapsamında, silah bırakan teröristlerin rehabilitasyonu ve bu sürece özel yasal düzenleme çıkarılması da gündemde olacak.

Çocuk suçları ve yeni yargı paketleri

Yeni yasama yılında ayrıca, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile tekrar gündeme gelen "suça sürüklenen çocuklar" konusunda yasal düzenlemeler yapılması planlanıyor. Çocuk suçlarına yönelik düzenlemeler, yeni yargı paketleriyle birlikte Meclis'in öncelikli konuları arasında yer alacak.

Erdoğan'dan kritik mesajlar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılış konuşmasında terörle mücadele ve yasal düzenlemelerin yanı sıra Gazze'deki soykırımın durdurulması ve ekonomiyle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN