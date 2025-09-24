Başıboş köpekleri şikayet eden yaşlı kişiyi darp eden saldırgan tutuklandı

Eskişehir'de başıboş köpekleri şikayet ettiği için yaşlı bir kişi bir saldırgan tarafından darp edildi. Mahkeme, yaşlı kişi darp eden saldırganın ayakkabı ucundaki darbeye karşı dirençli çelik burunluğu silah kabul etti. Saldırgan, "Silahla Vücutta Kemik Kırığı Oluşturacak Şekilde Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı.

Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak'ta beslediği köpeklerin sürekli havlaması nedeniyle şikayet edilen ve şüphelendiği komşusu R.D'yi (68), darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı hakimlikçe "vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Beslediği köpeklerle ilgili şikayet edilen O.G, dün camiye gitmek için sokağından geçen R.D'den (68) şüphelenerek tartışmaya başlamıştı. O.G'nin daha sonra Şehit Halit İlbay Caddesi'nde yürüyen R.D'yi takip ederek saldırdığı anlar çevredeki bir binaya ait güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Olayın ardından yaralanan R.D, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sosyal medyada yer alan haberlerde, yaşlı kişiyi darp eden saldırganın AFAD personeli olduğu iddia edildi.