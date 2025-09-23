Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Türkiye'nin yaz aylarını sıcak ve kurak geçirdiğini belirterek Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde önemli hava değişimleri yaşanacağını açıkladı.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyrettiğini vurgulayan Demirhan, "Türkiye'de haziranda 1,2, temmuzda 1,9, ağustosta 1,4 derece artış oldu. Marmara'da ise sıcaklık artışları ve yağış azalmaları çok daha belirgin yaşandı. Özellikle Trakya'da kuraklık yoğun hissedildi." dedi.

Kuraklığın ilerleyen aşamalarda hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik etkiler doğurabileceğini belirten Demirhan, "Ülkemiz 2030'lara kadar kurak bir sürece girebilir. Şu anda da ciddi bir kuraklık dönemindeyiz." ifadelerini kullandı.

Marmara'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde önemli ölçüde düşebileceğini kaydeden Demirhan, "Şu anda 24-25 derecelerde seyreden sıcaklıkların neredeyse 10 derece birden düşme ihtimali var. Perşembe gününden itibaren yağış bekliyoruz ve bu yağışlar 4 Ekim'e kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadede ise Türkiye genelinde sıcaklıkların artması, yağışların ve kar örtüsünün azalması bekleniyor. Demirhan, toplam kar yağışında da 2 ila 5 milimetre arasında azalma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.