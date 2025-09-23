SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 22:35, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 22:40
SPK bültenine göre, Kurul, DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ (DAPGM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 5 isme yasak getirdi.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla bu isimlere 24 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.