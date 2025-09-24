1 kişinin öldüğü toptancı halindeki patlamada işletme sahibi tutuklandı
Antalya'nın Demre ilçesinde 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı toptancı halindeki patlamayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 10:38, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 10:43
Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoda meydana gelen patlamaya ilişkin işletme sahibi Yunus Emre Ç. ve babası S.Ç. gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre Ç. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda 22 Eylül'de meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.