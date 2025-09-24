İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı merkezli e-ticaret firmalarının Türkiye'de temsilcilik açmaları gerektiğini belirterek, temsilci bulundurmayan firmaların yerli üretici ve tüketiciye zarar verdiğini ifade etti. Bu yükümlülüğün uygulanmasıyla haksız rekabetin önüne geçileceğini kaydetti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 09:12, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 09:12
Yazdır
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yürürlüğe giren yönetmeliğe rağmen yükümlülüklerini halen yerine getirmeyen yurt dışı merkezli Temu ve Aliexpress gibi yabancı e-Ticaret firmalarına uyarılarda bulundu.

Konuya ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bolat, küresel pazar yerlerinin son dönemde Türkiye'deki faaliyetlerini artırdığını, bu durumun gümrük mevzuatı, ürün güvenliği, tüketici hakları ve dış ticaret politikaları açısından çok boyutlu değerlendirildiğini söyledi.

Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan listede yer alan mevzuat çerçevesinde Türkiye'de satış yapan yabancı platformların temsilci bulundurmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Bolat, temsilci bulundurmayan firmaların yerli üretici ve tüketiciye zarar verdiğini belirterek bu yükümlülüğün uygulanmasıyla haksız rekabetin önüne geçileceğini söyledi.

İLAN KALDIRMA MECBURİYETİ

Mevzuata aykırı ürünler için denetim otoritesinden gelen ilan kaldırma taleplerinin 24 saat içinde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, "Uygunsuzluğun devam etmesi halinde BTK üzerinden URL kapatma yoluna gidilecektir" dedi. Bolat, yönetmelikle birlikte, sanal pazaryerlerinde satılan ürünlerin güvenlik gereklerinin tüketiciye şeffaf biçimde sunulmasının zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

Bu kapsamda ürünün satıcısı, imalatçısı ve ithalatçısının adres ve iletişim bilgilerinin tüketiciye açıkça gösterilmesi gerektiğini bildirdi. Bolat, yönetmelik kapsamında aracı hizmet sağlayıcıların "Ürün Güvenliği Temas Noktası" kurarak denetim otoriteleriyle hızlı bilgi alışverişi yapması gerektiğini de ifade etti.

GÜMRÜKSÜZ GİRİŞ YOK

Soru önergesinde dile getirilen "gümrüksüz ürün girişi" iddiasını reddeden Bolat, posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın belirli sınırlar dahilinde tek ve maktu vergiye tabi olduğunu söyledi. Bolat, "İnternetten alışveriş yapan vatandaşlarımıza güvenli ve standardına uygun ürünlerin ulaşması sağlanırken, kurallara uyan yerli üreticilerimizin haksız rekabete karşı korunması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın cevabında, yurt dışından hızlı kargo ve posta yoluyla gelen ürünlere dair veriler de yer aldı. 2024 yılında 504 milyon dolarlık ürün Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında ithal edilirken, 6,5 milyar lira vergi tahsil edildi. 2025'in ilk 4 ayında ise 162 milyon dolar ithalat değeri sağlandı, 2,4 milyar lira vergi toplandı. Ayrıca posta yoluyla ülkeye giren ürün sayısının 2024'te 630 bin gönderi olduğu, 2025'in ilk dört ayında ise 112 bin gönderiye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

ÜRÜN GÜVENLİĞİNDE YERLİ YAZILIM GELİŞTİRİLİYOR

Bakan Ömer Bolat, "E-Ticaret'te Ürün Güvenliği Projesi" kapsamında, ürün güvenliği denetimlerinin güçlendirilmesi için yerli yazılım geliştirildiğini açıkladı.

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) sistemleri üzerinden yapılan kayıtlarla riskli ürünlerin tespit edilerek piyasadan çekildiğini, uygunsuz ürünlerin ülkeye girişinin engellendiğini ve tüketici şikayetleri doğrultusunda hızlı denetim mekanizmalarının çalıştırıldığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber