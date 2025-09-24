Yola koşan çocukları kurtarmak isterken canından oldu

Patnos-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında yeğenleri ve akrabalarının çocukları olan 4 kişi karşıya geçirmek için bekleyen Aslan, çocukların aniden yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti.

Araçların geldiğini görüp çocukları kurtarmak için yola atlayan Aslan'a, bu sırada çocuklara çarpmamak için şerit değiştiren bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cenazesi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.