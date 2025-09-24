İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu

VavaCars'ın müşteri geri bildirimleri ve araç problemleri üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Türkiye ikinci el pazarında Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20 ve Fiat Egea en sorunsuz modeller arasında yer aldı.

İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu

VavaCars, ikinci el otomobilde en az sorun çıkaran marka ve modellere yönelik araştırma gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'den bu yana satış sonrası süreçlerinden elde edilen müşteri geri bildirimleri ve araç problemleri incelenerek hazırlanan liste, ikinci el araç sahipliğinde uzun ömür ve mekanik güvenilirlik kriterleri dikkate alınarak oluşturuldu.

Araştırmaya göre, Türkiye ikinci el araç pazarında satış hacmi yüksek modellerden Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20 ve Fiat Egea en az sorun çıkaran araçlar olarak öne çıktı. Düşük arıza oranları, uygun servis maliyetleri ve yüksek memnuniyet oranlarına sahip bu modeller, uzun vadeli kullanımda da mekanik dayanıklılık gösteriyor.

Araştırmada, Türkiye'de daha düşük satış hacmine sahip modeller arasında ise Seat Arona, Toyota Yaris, Nissan Micra, Citroen C3 Aircross ve Hyundai Bayon modelleri sorunsuz araçlar olarak sıralandı. Bu araçlar, kompakt yapıları, mekanik dayanıklılıkları ve düşük yakıt tüketimleriyle özellikle şehir içi kullanımda tercih ediliyor.

VavaCars verilerine göre, bu modeller, satış sonrasında arıza sebebiyle servis ihtiyacını düşük sıklıkta gösteriyor ve alternatiflerine göre yüksek memnuniyet oranı yakalıyor.

- "Müşterilerimize, satış sonrasında da güvenilir bir hizmet sunmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, müşteriler için sadece satış sürecinin değil, satış sonrası deneyimin de kritik önem taşıdığını belirtti.

Verilerinin, güvenilir markaların Türkiye pazarında güçlü konumunu koruduğunu gösterdiğini aktaran Gözelekli, şunları kaydetti:

"Biz de VavaCars olarak müşterilerimize sorunsuz bir ikinci el araç satın alma deneyimi ve satış sonrasında da güvenilir bir hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sattığımız her araçta ücretsiz 3 ay veya 5 bin kilometre mekanik garanti, 15 aya kadar uzatılmış garanti seçenekleri ve 14 gün ya da 500 kilometre iade imkanı sağlayarak kullanıcılarımızın satın alma sürecini daha güvenli ve gönül rahatlığıyla tamamlamalarına destek oluyoruz."

