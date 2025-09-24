Adem Soytekin: Susmam için bana milletvekilliği teklif ettiler

İstanbul başsavcılığının 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmaya operasyonlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst düzey İBB yöneticileri ve belediye başkanları dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin de 17-26 Haziran ve 2 Temmuz'da 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vererek adli kontrolle (konutu terk etmeme) tahliye edilmişti.

Soytekin, 'devletinin yanında olduğunu' belirterek 200'den fazla belgeyi savcılığa teslim ettiğini söyledi. Soytekin'in açıklaması şöyle:

- Milletvekilliği de dahil olmak üzere tarafıma çeşitli vaatlerde bulunuldu

"19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındım ve çıkarıldığım mahkemece tutuklandım. Gözaltı süresince, aynı bölgenin insanı olmamız nedeniyle tanışıklığım olan, bu sürede de çeşitli işler yaptığım ve yanında olduğum kişiler tarafından hem tehdit edildim hem de kendilerince uyarılarda bulunuldum. Bununla birlikte, milletvekilliği de dahil olmak üzere tarafıma çeşitli vaatlerde bulunuldu.

Ancak ben hiçbir zaman bir grubun veya tarafın yanında yer almadım. Ben yalnızca devletimin tarafında oldum ve devletimin yanında durdum.

Bu sebeple, tutukluluğumun 115'inci gününde, yine devletimin yanında yer alarak, pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteğiyle ifademi verdim.

- 200'ün üzerinde belgeyi Savcılığa verdim

Kamuoyunu yanıltmaya dönük şekilde, ifadelerimin doğruluğunu tartışmaya açan veya 'doğru/yalan' şeklinde sorgulamaya çalışan tüm açıklamalar asılsız ve maksatlıdır. İfade sürecimin hemen ardından 200'ün üzerinde belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat teslim ettim. Bu belgeler açıkça ortadayken, ifadelerimin herhangi bir doğrulamaya ihtiyaç duyduğu yönündeki iddialar gerçeği çarpıtma çabasından öteye geçmemektedir. Kimse unutmasın ki; gerçekler belgelerle sabittir."