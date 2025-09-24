Erdoğan'dan Trump'la yapılan Gazze toplantısına dair açıklama

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, ABD Başkanı Donald Trump ile 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından Türkevi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Gazze Zirvesi'nde Donald Trump'la birlikteydiniz. Buradan barış için, oradaki masum siviller için somut bir adım çıkmasını bekliyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Sonuç bildirgesi herhalde biraz sonra açıklanır. Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Temim'in (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik." karşılığını verdi.

"Siz memnun musunuz? sorusu üzerine Erdoğan, "Ben memnunum. Sonucu da hayrolsun." dedi.