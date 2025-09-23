Adalet Bakanı Tunç: Soykırım suçu işleyen İsrail'i lanetliyorum

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğince ülkenin Milli Günü'nün 95. yıl dönümü vesilesiyle bir otelde düzenlenen resepsiyona Adalet Bakanı Tunç'un yanı sıra Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey siyasi yetkililer ve davetliler katıldı.

Etkinlik, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Tunç, derin tarihi ve kültürel bağların iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilerin sağlam temelini oluşturduğunu belirterek, ikili ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar rehberliğinde on yıllardır istikrarlı bir şekilde derinleştiğini ifade etti.

Tunç, her iki ülkenin de bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında önemli roller oynadığını kaydederek, Türkiye ve Suudi Arabistan liderlerinin her zaman öncü rol üstlenerek iki ülkeyi daha sağlam karşılıklı ilişkilere yönlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son yıllardaki karşılıklı ziyaretlerini hatırlatan Tunç, bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasındaki temasların da her düzeyde yoğunlaştığını, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısının 8 yıllık bir aradan sonra 18 Mayıs'ta Riyad'da düzenlendiğini anlattı.

Tunç, son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğini anımsattı.

- İki ülke arasındaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaştı

Gelişen siyasi ilişkilerle paralel olarak, ekonomik ilişkilerin de ivme kazandığına işaret eden Tunç, 2024 yılı sonu itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını ve bu yılın ilk 7 ayında 4,8 milyar doları aştığını aktardı.

Tunç, Suudi Arabistanlı yatırımcıların Türkiye'ye gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını dile getirerek, tarihsel olarak Türk şirketlerinin de Suudi Arabistan'ın sunduğu fırsatlara büyük ilgi gösterdiğini ve son yıllarda bu eğilimin arttığını söyledi.

İki ülke ekonomilerinin dinamizmi ve birbirini tamamlayıcı niteliğinin, işbirliği için çok daha fazla potansiyel sunduğuna dikkati çeken Tunç, kısa vadede ticaret hacmini 10 milyar dolara, orta vadede ise 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Tunç, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı büyük uluslararası spor veya ticaret etkinliklerinin, Türk müteahhitler ile Suudi Arabistan arasında daha fazla işbirliği için büyük fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Tunç, Türk ve Suudi halkları arasındaki etkileşimin de her zamankinden daha yoğun olduğuna işaret ederek, geçen yıl Türkiye'de 800 binden fazla Suudi Arabistan vatandaşının ağırlandığını, Türk ve Suudi vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine yaptıkları ziyaretlerin artmasının insanlar arası ilişkileri geliştirdiğini dile getirdi.

Bölgenin ve İslam dünyasının iki önemli ülkesi Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iyi ilişkilerin, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için son derece önemli olduğunu vurgulayan Tunç, iki ülkenin bölgesel konularda da yakın koordinasyon ve işbirliği içinde bulunduğunu ifade etti.

Tunç, Gazze'de devam eden İsrail soykırımının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "İsrail'in saldırıları sırasında şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik zulmü de devam etmektedir. İsrail'in saldırganlığı tüm bölgemizi etkilemektedir. Bölgede barış ve istikrar, ancak 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacaktır. Kardeş Suudi Arabistan'ın bu konuda iki devletli çözümün uygulanması için üstlendiği öncü rolü takdir ediyoruz." diye konuştu.

- "(İsrail) Soykırım suçunu işleyenleri lanetliyorum"

Dün Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlendiğini anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Filistin davasını desteklemeye devam edeceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yine bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla insanlığın vicdanını ve insanlığın sesini temsil ederek bu kararlılığımızı tüm dünyanın gözü önünde bir kez daha tüm açıklığıyla vurguladı. Buradan soykırım suçunu işleyenleri bir kez daha huzurlarınızda lanetliyorum. Uluslararası hukukun, uluslararası mahkemelerin etkisiz kılınması, hepimizi maalesef üzüyor. Uluslararası hukuka saygı, uluslararası mahkemelerin kararlarına uymak devletlerin görevi. Maalesef, buna uyulmadığını üzülerek görüyoruz."

Tunç, Filistin meselesinde de Suudi Arabistan ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutladı.

- "Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri hızla gelişiyor"

Büyükelçi Abu Al-Nasr da Suudi Arabistan'ın 95. Milli Günü'nü büyük bir gururla kutlamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, ülkesinin dünyaya açılma vizyonu çerçevesinde barış ve refah için yürüttüğü kararlı çabalara dikkati çekti.

Abu Al-Nasr, ülkesinin kardeş Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyle insani ve kültürel bağlarını sürekli olarak güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bugün gelinen noktada, iki ülke liderlerinin ortak vizyonu doğrultusunda Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri, ekonomi, kültür, turizm ve daha pek çok alanda hızla gelişmekte, bölgemizin istikrar ve refahına katkı sağlamaktadır. Özellikle Filistin meselesi ile ilgili olarak, Ortak Arap-İslam Zirvesi sonucunda oluşturulan Bakanlar Komitesi aracılığıyla siyasi alanda yürütülen siyasi koordinasyonu ve ortak çalışmaları takdirle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yılki Milli Gün kutlamalarının temasının "Gururumuz Doğamızdadır" olduğunu ve bunun köklü değerleri ve sağlam ilkelerin açık bir yansımasını teşkil ettiğini vurgulayan Abu Al-Nasr, 2030 Vizyonu çerçevesinde gençleri önceliklerinin merkezi haline getirdiklerini söyledi.

- İki ülke arasında kültürel ve ticari ilişkiler çok gelişmiş seviyede

AYM Başkanı Özkaya da dost ülke Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nün 95. yıl dönümünü kutlayarak, iki ülke arasındaki çok yakın ve dostane ilişkiden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Özkaya, iki ülke arasında kültürel ve ticari münasebetlerin çok gelişmiş seviyede olduğuna işaret ederek, şüphesiz bu bağları daha da güçlendirmenin ve işbirliğini ileriye götürmenin büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

Bu bağlamda iki ülkenin yargı kurumları arasında da güçlü ilişkiler tesis edilmesinin çok faydalı olacağına değinen Özkaya, bu şekilde iki ülke arasında fikir, tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılabileceğini ifade etti.

Özkaya, bugünün önemine ilişkin, "23 Eylül günü Mahkememiz için de çok anlamlı bir gündü. Bugün Mahkememizde bireysel başvurunun kabulünün 13. yıl dönümünü kutladık. Mahkememiz, 13 yıldır insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için büyük bir azimle çalışmaktadır." dedi.