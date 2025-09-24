Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde

Son haftalarda hemen her gün bir belediyede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap operasyonu gündeme gelirken, dikkatler belediyelerin iştirak şirketlerine çevrildi. Güngör, söz konusu şirketlerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulduğunu, kamu idaresi statüsünde olmadıklarından denetimden büyük ölçüde muaf olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, Belediye İktisadi Teşebbüsleri'nde (BİT) çalışan sayısı 665 bini aştı. Bu şirketler, ihalesiz mal ve hizmet temini yapabiliyor, sınırsız sayıda işçi alabiliyor ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına girmiyor. Bu nedenle hesap verebilirlik ve mali saydamlık açısından boşluk oluşuyor.

Güngör, "Bu şirketler kamu kaynağı kullanan ama kuruluşuna bile müdahale edilemeyen yapılar. Yolsuzluğun önlenmesi için işe buradan başlamak gerekiyor" dedi.

Edinilen bilgilere göre, artan soruşturmalar nedeniyle hükümetin de konuya eğildiği, Meclis açıldıktan sonra BİT'lere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması, ihale ve harcama yetkilerinin yeniden düzenlenmesi için yeni adımların gündeme geleceği öğrenildi.