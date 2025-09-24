TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Öğrenciler için güvenli eğitim: 27 bin personel sahada
Öğrenciler için güvenli eğitim: 27 bin personel sahada
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, son dönemde artan belediye yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının odağında belediye iştiraklerinin bulunduğunu yazdı. Güngör, bu şirketlerin denetim dışı kaldığını belirterek hükümetin Meclis açıldıktan sonra yeni düzenleme hazırlığında olduğunu aktardı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 08:13, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 08:18
Yazdır
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde

Son haftalarda hemen her gün bir belediyede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap operasyonu gündeme gelirken, dikkatler belediyelerin iştirak şirketlerine çevrildi. Güngör, söz konusu şirketlerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulduğunu, kamu idaresi statüsünde olmadıklarından denetimden büyük ölçüde muaf olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, Belediye İktisadi Teşebbüsleri'nde (BİT) çalışan sayısı 665 bini aştı. Bu şirketler, ihalesiz mal ve hizmet temini yapabiliyor, sınırsız sayıda işçi alabiliyor ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına girmiyor. Bu nedenle hesap verebilirlik ve mali saydamlık açısından boşluk oluşuyor.

Güngör, "Bu şirketler kamu kaynağı kullanan ama kuruluşuna bile müdahale edilemeyen yapılar. Yolsuzluğun önlenmesi için işe buradan başlamak gerekiyor" dedi.

Edinilen bilgilere göre, artan soruşturmalar nedeniyle hükümetin de konuya eğildiği, Meclis açıldıktan sonra BİT'lere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması, ihale ve harcama yetkilerinin yeniden düzenlenmesi için yeni adımların gündeme geleceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber