Kızı için mutfağa girdi, açtığı restoran ve markette glütensiz lezzetler tattırıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan Remziye Umut Çakmak, çölyak hastası kızı için çalıştığı iş yerinden ayrılarak, glütensiz lezzetlerin satışa sunulduğu restoran ve market açtı.

24 Eylül 2025 12:47
Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Çakmak, yaklaşık 20 yıl Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki dinlenme tesisinde yöneticilik yaptı.

Sekiz yıl önce dünyaya gelen kızı Şebnem'e 2024'te çölyak hastalığı teşhisi konulan Çakmak, glütensiz beslenme üzerine araştırmalar yapmaya başladı.

Kızı için yaşadığı sıkıntıları başkalarının yaşamasını istemeyen Çakmak, eşinin de desteğiyle glütensiz market sonra da restoran-kafeyi açtı.

Her iki işletmesinde 10 kişiyi istihdam eden Çakmak, Afyonkarahisar ve çevre illerdeki çölyak hastalarına hizmet veriyor.

- Kızı ürünler konusunda yol gösterici oluyor

Çakmak, AA muhabirine, kızıyla dışarıda yemek yiyememenin sıkıntılarını yaşadığını söyledi.

İşinden ayrılarak kızının glütensiz beslenmesi için mutfağa girmek zorunda kaldığını anlatan Çakmak, hastalığın teşhisi sonrası yaşadığı zorlu süreci atlatır atlatmaz işe koyulduğunu dile getirdi.

Çakmak, çölyak hastalarına hizmet fikriyle glütensiz iş yerlerini açtığını belirterek, "Yaptığımız ürünlerden yüzde yüz emin olmamız lazım. Ürünlerimizin tadına da Şebnem bakıyor, bize yol gösterici oluyor. O aslında bizim bir bakıma laboratuvarımız gibi. Çok sayıda glütensiz gıda üretiyoruz. Glütensiz ekmek, lavaş, tatlılar ve çeşitli kafeterya ürünleri hazırlıyoruz. İl dışına kargoyla gönderim yapıyoruz. Bazı illerde satış noktalarımız var." ifadesini kullandı.

Şebnem Çakmak da restorandaki gıda ürünlerini annesi yapsa da hepsinin tadına kendisinin bakarak onay verdiğini kaydetti.

Annesinin yaptığı yiyecekleri beğendiğini vurgulayan Çakmak, "Okula da annemin yaptığı bisküvi ve krakerleri götürüyorum. İkram ettiğim arkadaşlarım da tadına bakınca beğeniyor."dedi.

