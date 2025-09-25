Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Saat 18.31'de Trump'ın kapıya çıktığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklemeye başladığı görüldü. Birkaç dakika sonra Erdoğan'ın aracı da Beyaz Saray kompleksinin içine girdi.

Erdoğan'ın Trump kapıda karşıladı. İki lider tokalaşarak gazetecilere poz verdi, ardından içeriye girdiler.

İki lider görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GÖRÜŞME SIRASINDA İKİ LİDERDEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde ve dünyada saygı duyulan insan olduğunu söyleyen Trump, "Kendisine büyük saygıM var. Çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye ile ticareti artıracağız. Görüşmede F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Kendisini burada konuk etmek büyük bir şeref. Net fikirleri olan bir insan ve harika işler yapıyor." dedi.

Erdoğan ise "İkili ilişkilerde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heybeliada Ruhban Okulu konusunda gerekli adıkların atılacağını belirtti.

Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğini söyledi. "Gümrük vergileri konusunda da görüşeceğiz" dedi.

Trump, "Gazze konusunda bir anlaşma olacak. Bölge liderleriyle bir toplantı yaptık. Çözebileceğini düşünüyorum ama rehineleri istiyoruz. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. Gazze için adım atılabilir" dedi.

"F-35 satımı yapılacak mı?" sorusuna Trump, "Evet bu konuda görüşüyoruz" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Trump, "Ruslar toprak kazanamıyor. 'Artık durmalarının zamanı geldi' diye düşünüyorum. 7 savaş bitirdim, bu da bitmesi gereken savaşlardan" dedi.

"Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı" diyen Trump, "Bu Türkiye için büyük bir zafer. Suriye'ye bir fırsat vermeliyiz. Yaptırım kaldırılmasını Erdoğan benden istedi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Trump, "Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu, 25'inde onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bunlar arasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin sürdürülmesi de var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı gün görüşme için Nsosyal hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede, ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alacağını belirtti.

Erdoğan, "Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü.

Görüşmede ana gündem maddesi Gazze olacak. Türkiye, İsrail'in Filistin'e yönelik askeri operasyonlarını ve işgal ettiği topraklardaki insanlık dramını sürekli gündeme tutuyor.

Türkiye, bölge ülkeleri arasında ve Avrupa'da İsrail'in işgal planını durdurmaya yönelik aktif politika izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da Gazze'deki insanlık dramı üzerinde durdu.

UÇAK ALIMLARI GÜNDEME GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmede, THY'nin ihtiyaçları için Boeing alımı da gündeme gelebilir. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ziyaretten çok önce, Boeing'den 300 uçak alımı için sözleşme şartları ve teslimat takvimi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 8 Haziran 2025 tarihinde, Hindistan'da yapılan IATA toplantısındaki açıklamasında, siparişin hayata geçebilmesi için Boeing'in fiyat, teslimat ve motor bakım maliyetleri konularında iyileştirme yapmasını beklediklerini söylemişti.

Türkiye'nin Boeing'den uçak alımı konusu yaklaşık 2 yıldır gündemde.

Türk Hava Yolları, 2023 yılında, 2030 yılına kadar filosuna 600 yeni uçak almayı planladığını duyurmuştu. Bu uçakların 300'ünün Airbus'tan alınacağı belirtilirken, Boeing'den ise 300 uçak satın alınacağı ve bunların 787 Dreamliner ve daha küçük 737 MAX modellerinden oluştuğu ifade edilmişti.

Bloomberg News'de yer alan yakın tarihli bir haberde ise, Boeing'in 250 uçak alımı için Türkiye'den haber beklediği aktarılmıştı.

Reuters'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında iki ABD'li şirketten yapılacak alımların günmede geleceğini belirtti.

SAVAŞ UÇAKLARI MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde gündeme gelecek olan Lockheed Martin üretimi F-16 uçakları, bir süredir iki ülke arasında pazarlık konusuydu.

2024 yılı kasım ayında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, parlamento komisyonundaki konuşmasında "F-16 Block 70 alımı için 1 milyar 400 milyon dolarlık bir ön ödeme yapıldı. 40 F-16 Block 70 satın alıyoruz ve 79 adet modernizasyon kiti almayı planlamıştık ancak vazgeçtik." demişti.

Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999 yılında Müşterek Taarruz Uçağı Projesi'ne (JSF) ortak ülke olarak katıldı.

Türkiye, geliştirme sürecinde yer bulunmasına rağmen farklı gerekçelerle F-35 savaş uçaklarını da ABD'den alamadı. Rusya'dan alınan S-400 hava sistemlerinin ardından bu süreç donduruldu.

ABD uçakları vermekten vazgeçti. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35A savaş uçağı ise 2018'den bu yana ABD'de depolanıyordu.

Türkiye, JSF programına 1999 yılında girdi. Türkiye, 2002 yılında Sistem Geliştirme ve Gösterim, 2007 yılında ise Üretim, Destek ve Sürekli İyileştirme safhaları ile programa katılımını artırdı ve projeye ciddi rakamlarda geliştirme amaçlı ödemeler yaptı. Türkiye, projeye ilk girdiğinde toplam 100 adet F-35A tedarik etmeyi planladığını açıklamış 30 adet için de ön sipariş vermişti.

Milli Savunma Bakanı Güler, bu durum hakkında bilgi verirken, yeni savaş uçaklarının silah ve ekipmanlarıyla birlikte maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolara çıkacağını belirtti.

Bakanın verdiği bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri'nin, bu aşamada 40 adet F-35'e ihtiyaç duyduğunu değerlendiriyor. Bu arada Ankara, Eurofighter Typhoon alımını da değerlendiriyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de Türkiye'nin F-35 programına yatırımının 1 milyar 400 milyon dolarlık tutarda olduğunu açıklamıştı.