Turistlerden fazla ücret alan taksilerin ruhsatları iptal edildi

MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Turistlerden fazla ücret alan taksilerin ruhsatları iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, turist yolculardan fazla ücret alan iki taksinin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 14:18, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 14:17
Yazdır
Turistlerden fazla ücret alan taksilerin ruhsatları iptal edildi

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, turist yolculardan fazla ücret aldıkları tespit edilen taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, emniyet birimlerinin şikayetleri ve görüntülerin incelenmesinin sonucunda, taksi sürücülerinin, haksız kazanç, hanutçuluk, dolandırıcılık, görüntü almayı engelleme ve gayri yasal çalışma suçlarının işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, başka bir taksi sürücüsünün ise turist yolcunun kredi kartından iki seferde toplam 400 bin lira çektiği tespit edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, turist yolculardan fazla ücret alan taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kabul edildi.

Fazla ceza alan taksici yeniden eğitim alacak

UKOME'de taksi taşımacılarının veya sürücülerinin, aldığı ceza kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin bir defada 30 gün veya bir yıl içerisinde toplam 60 gün ve üzeri süreyle beklemeye alınması durumunda yeniden eğitim alması zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda, taşımacıların veya şoförlerin, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek olan mevzuat, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği, yabancı dil ve benzeri konulardaki zorunlu sınıf eğitimini tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı aranıyor.

Eğitim, 5 gün sürecek ve ücreti 15 bin lira olacak.

Toplantıda ayrıca taksimetre açmama, yanlış park, araçta sigara içilmesi, yetersiz ehliyet ve alkol kullanılması gibi taksi taşımacılarına yönelik 1019, sürücülere yönelik 707 cezanın karara bağlanması kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber