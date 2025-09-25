'Bıçak parası' iddiasında Üniversite profesörü görevden uzaklaştırdı

Geçtiğimiz yıl, rahatsızlığı dolayısıyla Muğla'dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gelen bir hasta ve yakını ile serviste o dönem Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. O.N.A. tedavisini sürdürdüğü hasta ve refakatçisine ağza alınmayacak ifadeler kullanmış ve yaşanan tartışma ve doktorun kameralara yansıyan ifadeleri tepki toplamıştı. O dönem de hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. O.N.A. daha sonra tekrar görevine başlamıştı. Aynı zamanda Aydın Tabip Odası Başkanlığı da yapan O.N.A.'nın hastalarından yüklü miktarlarda bıçak parası alması ve bu yönde artan şikayetler üzerine polis tarafından operasyon düzenlenmişti.

Yapılan operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K. gözaltına adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından doktor ve sekreteri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Adnan menderes Üniversitesi Prof. Dr. O.N.A.'yı soruşturmanın selameti için görevinden uzaklaştırdığını duyurdu.

Sürekli olaylarla gündeme gelen Aydın Tabip Odası'nın eski başkanı Prof. Dr. O.N.A.'nın hastası ile ağza alınmayacak şekildeki diyaloğu kameralara böyle yansımıştı.