'Bıçak parası' iddiasında Üniversite profesörü görevden uzaklaştırdı

MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Bıçak parası' iddiasında Üniversite profesörü görevden uzaklaştırdı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan ve geçen dönem Aydın Tabip Odası Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. O.N.A. sık sık gündeme gelen vukuatlarından dolayı görevinden uzaklaştırıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yönetimi, O.N.A.'yı soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırdığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 14:35, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 14:40
Yazdır
'Bıçak parası' iddiasında Üniversite profesörü görevden uzaklaştırdı

Geçtiğimiz yıl, rahatsızlığı dolayısıyla Muğla'dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gelen bir hasta ve yakını ile serviste o dönem Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. O.N.A. tedavisini sürdürdüğü hasta ve refakatçisine ağza alınmayacak ifadeler kullanmış ve yaşanan tartışma ve doktorun kameralara yansıyan ifadeleri tepki toplamıştı. O dönem de hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. O.N.A. daha sonra tekrar görevine başlamıştı. Aynı zamanda Aydın Tabip Odası Başkanlığı da yapan O.N.A.'nın hastalarından yüklü miktarlarda bıçak parası alması ve bu yönde artan şikayetler üzerine polis tarafından operasyon düzenlenmişti.

Yapılan operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K. gözaltına adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından doktor ve sekreteri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Adnan menderes Üniversitesi Prof. Dr. O.N.A.'yı soruşturmanın selameti için görevinden uzaklaştırdığını duyurdu.

Sürekli olaylarla gündeme gelen Aydın Tabip Odası'nın eski başkanı Prof. Dr. O.N.A.'nın hastası ile ağza alınmayacak şekildeki diyaloğu kameralara böyle yansımıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber