İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özel'den Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik soruşturmayı değerlendirirken, olası seçimlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday olarak görülüyor" dedi.

Haber Giriş : 25 Eylül 2025 11:19, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 11:24
CHP lideri Özgür Özel, ABB'ye yönelik konser soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Evrensel'e konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Bu operasyonun bütün amacı Mansur Yavaş'a ve CHP'ye zarar vermek. Ama Melih Gökçek'in duyurduğu bir operasyon olduktan sonra, bunun bir hukuki operasyon olmadığı ortada.

"EN KUVVETLİ ADAY YAVAŞ"

Mansur Yavaş'ın kimliği açısından baktığınızda, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday olarak görülüyor; anketlerde Erdoğan'ı geçiyor.

Onu yenebilecek isim. Şimdi Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı yenme suçunu üç kez üst üste işledi diye ve bir kez daha niyeti var diye içeri atıldığına göre; Mansur Yavaş'ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada."

"YSK KAOSA ENGEL OLDU"

İstanbul 45. Asliye Mahkemesinin, partisinin İstanbul İl Kongresinin durdurulmasına yönelik yazısına değinen Özel, "Akıl alır bir şey değil. Asliye 45'in hakimi kendi diplomasını reddettiği gibi, birinin verdiği siyasi talimatla gelecek meslek hayatı açısından da kamikaze yapıyor. Bu kararı almasını ne kendine izah edebilir ne hocalarına ne başka asliye hukuk mahkemelerine. Resmen hakimliği bırakmış ve bir partinin kongresini yaptırmamak üzere saldırıya geçmiş. Gerçekten bir utanç dönemi. Bugün yaşananlar da öyleydi. Allah'tan ilçe seçim kurulları ve YSK istikrarlı ve doğru kararlar vererek bir kaosa engel oldular" dedi.

"İKTİDARIN APARATLARI..."

"Dünün rakipleri birlik olmuş, iradesine sahip çıkıyor, ama iktidarın aparatları akıl almaz bir işe kalkışıyor" diyen Özel, "Bu kararları verenler, kendi atadığı kayyımı da inkar ediyor. Kurultay salonuna gelip kongreye müdahale ediyor. Senin kayyımın var, kayyımına söyle. Yapamıyor. Kayyımın yetkisiz olduğunu kendisi kabul ediyor. Çünkü mahkemeler nezdinde bir geçerliliği kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, bir soru üzerine, partisinin YSK'nin yapılmasına karar verdiği Olağanüstü İstanbul İl Kongresi ve 21 Eylül'de yaptıkları olağanüstü kurultayın sonuçlanmasıyla, partisinin 38. Kurultayının iptali istemli davanın konusuz kaldığını belirterek, "Mahkemenin artık davanın reddini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Zaten hakim dava dosyasına bugünkü olağanüstü kongrenin hem listelerini hem kullanılan oy sonucunu da dahil edeceğini de söylemişti. Böylelikle dava konusuz kalır. Zaten birileri bu davayı tartıştırarak CHP'yi sürekli bir tartışmanın içinde tutmak istiyorlar. Ondan da uzak durmak gerekir" dedi.

"MHP'YLE İTTİFAK KURMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Özel, "CHP-MHP ilişkilerine dair zaman zaman yapılan işbirliği yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "AKP ile MHP'nin bir işbirliği ve ittifakı var. Bizim MHP ile bir siyasi ittifak girişimimiz yok ama 'terörsüz Türkiye' diye kendilerinin söyledikleri, bizim 'terörsüz ve demokratik Türkiye' dediğimiz gibi Kürt sorununun barışçıl yollardan çözülmesini de kapsayan, Türkiye'yi bir bütün olarak demokratikleştirme noktasında herkesle işbirliği yapabiliriz. Bu konuda keşke AK Parti de bir noktaya gelse, AK Parti ile de işbirliği yapsak. MHP bu konuda adım atacaksa biz o konuda işbirliği yapabiliriz. Söylediğimiz bir siyasi ittifak değil, bir demokrasi ittifakı. MHP'yle bir siyasi ittifak kurmanın falan peşinde değiliz. Zaten aynı siyasetin partileri değiliz" yanıtını verdi.

