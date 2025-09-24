Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını ve attığı somut adımları anlattı.

Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun, 2053 net sıfır emisyon hedefine doğru önemli bir adım olduğunu belirten Erdoğan, "Emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

İklim politikalarının enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi ana sütun üzerine inşa edildiğini aktaran Erdoğan, 2035 yılına kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı hedeflediklerini kaydetti.

"Sıfır Atık Hareketi kritik rol oynuyor"

Konuşmasında, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nin iklim değişikliğiyle mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki başarısına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz."

Türkiye'den COP31 ev sahipliği hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2026 yılında düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmayı hedeflediğini belirterek, "Bütün bu çabalarımızı taçlandırmayı temenni ediyoruz." dedi.

Erdoğan, iklim hedeflerine ulaşmada uluslararası işbirliğinin önemine işaret ederek, "Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansman erişimi ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıları saygıyla selamladı.



