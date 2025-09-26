İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi öncesinde ve sonrasında yurt dışından ve yurt içinden bilinçli bir dezenformasyon kampanyası başlatıldığı görülmektedir." diyen Burhanettin Duran, "Son derece verimli geçen görüşmeyi karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir" vurgusu yaptı.

Kaynak : Ensonhaber
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 19:45, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 19:58
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 'dış politikaya' ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Burhanettin Duran, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump ile görüşmesine değinerek görüşme öncesinde ve sonrasında yurt dışından ve yurt içinden bilinçli bir dezenformasyon kampanyası başlatıldığının altını çizdi.

Burhanettin Duran'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"DIŞ POLİTİKAMIZ; MENFAATLERİMİZ TEMELİNDE İNSANLIK ONURUNU ÖNCELEYEN BİR ANLAYIŞLA ŞEKİLLENMEKTEDİR"

Son yıllarda Türkiye, küresel arenada sergilediği dış politika performansıyla yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru olduğunu da ispatlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politikamız; milli menfaatlerimiz temelinde barış, istikrar ve insanlık onurunu önceleyen bir anlayışla şekillenmektedir. Gazze'deki soykırım başta olmak üzere dünyanın birçok kritik bölgesinde insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözüm arayışının adresi olmuştur.

Bu yaklaşımın en net yansımalarından biri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görülmüştür. Filistin üzerine en etkili konuşmayı yapan Cumhurbaşkanımızın sözleri, uluslararası camiada büyük takdirle karşılanmıştır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TRUMP İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME YAPICI VE OLUMLU BİR ÇERÇEVEDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Cumhurbaşkanımızın senelerdir en yüksek sesle ifade ettiği BM reformu konusu artık birçok ülkenin programında ana gündem maddesi haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanımızın dün ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme de gayet yapıcı ve olumlu bir çerçevede gerçekleşmiş, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye karşıtı çevrelerin tüm çaba ve beklentilerine rağmen iki lider arasındaki dostane ilişkiler ve stratejik anlamda ortak perspektif ziyarete damgasını vurmuştur.

Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'la hem BM marjındaki Gazze toplantısında hem de ikili görüşmesinde Filistin konusunu geniş şekilde ele almıştır.

"CHP'NİN İÇERİDE ISRARLA CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALMASI, MİLLİ MENFAATLER AÇISINDAN DA CİDDİ BİR SORUNDUR"

Türkiye'nin diplomatik cephede son bir haftadaki başarıları, ne yazık ki içeride bazı muhalif çevreler tarafından ya görmezden geliniyor ya da manipüle ediliyor. Ülkemiz, dış politikada prestij kazanırken, CHP'nin içeride ısrarla Cumhurbaşkanımızı hedef alması, bilgi kirliliği üretmesi, hakikati perdelemeye çalışması sadece siyasi etik açısından değil, milli menfaatler açısından da ciddi bir sorundur.

"CHP YÖNETİMİNİN BU KAMPANYAYA ÖNCÜLÜK ETMESİ ACZİYET VE KÖTÜ NİYET GÖSTERGESİDİR"

Öte yandan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Trump ile görüşmesi öncesinde ve sonrasında yurt dışından ve yurt içinden bilinçli bir dezenformasyon kampanyası başlatıldığı görülmektedir. Son derece verimli geçen görüşmeyi karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir. CHP seçmenine haksızlık olduğunu düşündüğüm bu gayrimilli yaklaşımın milletimiz nezdinde karşılık bulmayacağı aşikardır.


