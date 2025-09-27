Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi

Türkiye, deniz platformlarında da uzun menzilli hava savunmada ilk testini yaptı. SİPER 1-D Hava Savunma Füzesi, ROKETSAN'ın MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nden başarıyla atıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 17:04, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 23:46
ASELSAN'ın ve ROKETSAN'ın ürünleriyle geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'de, 100 KM üzerinde menzile sahip SİPER 1'in deniz platformlarını koruyacak unsuru SİPER 1-D ile ilk atış testi yapıldı. Bu sistemde, ASELSAN'ın SİPER 1-D füzesi, ROKETSAN'ın dikey atış yeteneğine sahip MİDLAS'ı ile atış yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından, atış testinin görüntüsünü paylaştı.

Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başarı mavi vatanda yazıldı. Milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D'nin, MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi başarıyla tamamlandı. Bu başarıyla, kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik. Başarıya katkı sunan Milli Savunma Bakanlığımıza, sahada her zaman yanımızda olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve tüm Roketsan mühendislerimize teşekkür ediyorum.

Bugün yazılan bu gurur, aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümüne anlamlı bir armağan oldu. Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle."

Roketsan'dan yapılan paylaşımda da "Ülkemiz için üretmeye ve Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MİDLAS, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul"a entegre edilmişti. MİDLAS ile gemiden orta irtifa HİSAR-D RF füzesiyle başarılı atış testleri yapılmıştı.

