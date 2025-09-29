Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı. 2024 yılında, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19,0 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller ise 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 23:40, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 23:43
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre bir önceki yıla göre toplamda yüzde 3,4 azaldı. MES, erkeklerde 2023 yılına göre yüzde 3,8'lik azalış ile 16,7 yıl olurken, kadınlarda yüzde 3,0'lık azalış ile 17,6 yıl oldu.

MES en yüksek değerine Karabük ve İstanbul'da ulaştı

2024 yılında, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19,0 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Karabük ve İstanbul'u, 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi. Muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak olurken, bu illeri sırasıyla 14,6 yıl ile Muş, 14,7 yıl ile Ağrı ve 15,2 yıl ile Mardin izledi.

Türkiye genelinde MES, 2024 yılında kadınlar için 17,6 yıl, erkekler için ise 16,7 yıl oldu. Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken; kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize izledi.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip ederken; MES'in en düşük olduğu iller kadınlarda; Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin oldu.

Cinsiyet eşitliği endeksi 2024 yılında da kadınlar lehine arttı

MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi, kadın MES değerinin erkek MES değerine oranı ile hesaplanır. ISCED 1-8 kademesinde (ilkokul-yükseköğretim) MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2024 yılında 1,05 oldu. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2024 yılında 0,08 puanlık artış göstererek kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu beş il sırasıyla 1,14 ile Iğdır, 1,12 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Karaman oldu. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,96 ile Şanlıurfa, 0,97 ile Bitlis ve Siirt, 0,99 ile Erzurum ve Muş oldu.

