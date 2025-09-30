Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın ve çarşamba günü Çankaya ilçesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı yeni hat imalatı yapıldığı belirtildi.
Hatlara yeterli su verilemeyeceği için il genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, "Çankaya ilçesinde yarın saat 08.00 itibarıyla su kesintisi uygulanacaktır. 1 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te hatta yeniden su verilecektir. Su kesintisinden Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı mahalleleri etkilenecektir." ifadeleri kullanıldı.