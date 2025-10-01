Türk Dışişleri: Sumud filosuna müdahele terör eylemidir

Saat 23:13- Küresel Sumud Filosunun Türkiye'deki bilgi ve destek grubundan yapılan açıklamada "Şimdiye kadar 3 gemiye müdahale edildi. Bir gemide Türk vatandaşı bulunmazken, Diğer 2 gemide toplam 9 Türk vatandaşı tutuklandı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." denildi.

22.50 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

- 22.45 - Filodan yapılan açıklamada, "Filomuzda müdahale edilmeyen teknelerimiz Gazze rotasında ilerlemeye devam ediyor" denildi.

-22.37- İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in filoya müdahelesinin endişe verdiğini açıkladı.

- 22.35- Filoya operasyona tepki olarak Gazze'den Aşdod'a 5 füze ateşlendiği, İsrail'in dördünü engellediği bilgisi paylaşıldı.

- 22.17- Filodaki Sirius gemisiyle bağlantı kesildi. İsrail askerleri müdahele etmişti.

Filo'daki gemilerden birinin kaptanıyla İsrail Donanması arasındaki telsiz konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı.İsrail donanmasının rotayı değiştirme tehdidine karşılık tekne kaptanı, "Biz barışçıl, şiddet içermeyen bir insani yardım misyonuyuz. Yolculuğumuz uluslararası hukuka göre yasaldır ve bizi engellemeye yönelik her türlü girişim yasadışıdır. Açlıktan ölen insanlara yiyecek, yardım malzemeleri, su filtreleri, koltuk değnekleri ve bebek maması götürüyoruz."

ifadelerini kullandı."

- 21.55- Sumud Filosu: İsrail askerleri gemilere baskın düzenliyor.

- 21.51- Filodaki Türk katılımcılar, "Gemilerimiz yasa dışı bir şekilde durduruluyor. Kameralar devre dışı ve gemilere askeri personel tarafından çıkıldığı teyit edildi. Tüm katılımcıların güvenliği ve durumunu doğrulamak için aktif olarak çalışıyoruz." bilgisini verdi.

- 21.38- İsrail filodan rotasını Aşdod Limanı'na çevirmesini istedi.

- 21.35- İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İsrail donanması filoya ulaştı ve rotalarını değiştirmeleri istedi açıklamasını yaptı.

- 21.15- İtalya Savunma Bakanı: Filodaki aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüleceğini tahmin ediyoruz.

- 21.10- İtalya Dışişleri Bakanı: İsrail filoya yönelik şiddet kullanılmayacağı güvencesi verdi.

- 21.05- AA: Filoya yönelik israil donanması kuşatması yoğunlaşırken, filo ile güçlükle iletişim kurulabiliyor.

- 20.45 - Filo kamerasına yansıyan görüntülerde, İsrail donanması filodaki gemilere telsizden "bordolamaya hazırlanın" anonsu geçtiği görüldü. Dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thurbeng filodaki Alma isimle gemide bulunuyor.

- 20.30 - İsrail savaş gemileri filonun önünü kesti.

- 19.00 - Filonun organizatörlerden yapılan son açıklamada, tekneleri engellemek için 20'den fazla İsrail savaş gemisinin filoya yaklaştığı belirtildi.

- 18.00- Gazze'ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu "yüksek riskli bölgeye" girdi.

- Aktivist Dilek Tekocak: Tüm teknelerin alarm durumunda

Sirius gemisinde bulunan aktivist Dilek Tekocak, İsrail donanmasının filoya yakın mesafede olduğunu ve filoya bağlı tüm teknelerin alarm durumunda olduğunu belirtti.

Dilek Tekocak, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler. Biz şiddetsiz, insani yardım taşıyan bir grubuz. Herhangi bir müdahale olursa mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Bunu zaten defalarca söyledik." ifadesini kullandı.

- Müdahale durumunda meydanlara inme çağrısı yaptı

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların tüm illerde meydanlara inmesi, Ankara'dakilerin ABD Büyükelçiliği, İstanbul'dakilerin ise ABD konsolosluğunun önünde toplanması istendi. Ankara'daki Anfitap kuruluşu vatandaşları saat 22:002de ABD Büyükelçiliği önünde toplanmaya davet etti. Yapılan açıklamada "Gazze ablukasını kırmak ve Siyonist çeteye meydan okumak için Akdeniz'in sularında günlerdir yol alan izzet ve onur filosuna yönelik saldırı hazırlıklarını yakinen takip ediyor, lanetliyor ve isyanımızı haykırmak için ABD büyükelçiliği'ne gidiyoruz....

İnsanlığın onur ve vicdan yükünü taşıyan Sumud Filosuna yönelik her türlü müdahaleyi ve saldırıyı lanetliyoruz... " denildi.

İtalya ve İspanya gemilerini geri çekmişti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İspanya Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, filoya "tehlikeli sulara girmeme" çağrısı yapmış ve destek gemilerini geri çekmişti. Böylece filo, Gazze'ye doğru yolculuğunu uluslararası askeri koruma olmaksızın sürdürmek zorunda kalmıştı.

MSB 11 kişi tahliye etti

İsrail donanmasının ise 'saldırı tehdidi' yönelttiği filoyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) devreye geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

- Küresel Sumud Filosu Nedir

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.