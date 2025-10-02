2 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Kaynak : Anadolu Ajansı
02 Ekim 2025
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, İBB Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 2. Etap test sürüşüne katılacak.

(İstanbul/10.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin Devlet Hesapları bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak.

(Abu Dabi)

2- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor.

(Gazze/Ankara)

3- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK'te 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

2- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Varşova/22.00)

3- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Mercedes-Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu yenileme anlaşmasının imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ve A milli kadın ile erkek takımlarının katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/13.00)

