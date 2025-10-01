DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" iddialarının dezenformasyon ürünü olduğunu duyurdu.

DMM: "Cumhurbaşkanı KAAN projesi sürecine bizzat liderlik ediyor"

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik ettiği vurgulandı. Milli Muharip Uçak KAAN ve milli motor geliştirme programının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve kararlılığı doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk mühendislerinin yoğun çalışmalarıyla ilerlediği belirtildi.

"Açık bir dezenformasyon girişimi"

Merkez, "Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, milli savunma sanayii gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.