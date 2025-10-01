Dolar günü 41,58 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,5810 41,5820 41,5830 41,5840 Avro 48,8120 48,8130 48,9010 48,9020 Sterlin 55,9420 55,9520 56,2170 56,2270 İsviçre frangı 52,2000 52,2100 52,2160 52,2260 ANKARA ABD Doları 41,5510 41,6310 41,5530 41,6330 Avro 48,7720 48,8520 48,8610 48,9410 Sterlin 55,8820 56,0920 56,1570 56,3670