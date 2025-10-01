Dolar günü 41,58 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 41,58 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 17:16, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,5810
|41,5820
|41,5830
|41,5840
|Avro
|48,8120
|48,8130
|48,9010
|48,9020
|Sterlin
|55,9420
|55,9520
|56,2170
|56,2270
|İsviçre frangı
|52,2000
|52,2100
|52,2160
|52,2260
|ANKARA
|ABD Doları
|41,5510
|41,6310
|41,5530
|41,6330
|Avro
|48,7720
|48,8520
|48,8610
|48,9410
|Sterlin
|55,8820
|56,0920
|56,1570
|56,3670